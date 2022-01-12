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ПОЛИТИКА

Германия признает право Украины на членство в НАТО, но пока этот вопрос не обсуждается – спикер правительства

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Фото: EPA

Германия признает право Украины на членство в НАТО. Об этом заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, пишет "Укринформ".

"К основополагающим принципам относится то, что каждая страна имеет право сама решать, в какие альянсы она хочет вступить, после обсуждения с этими альянсами", – заявил он.

При этом Гебештрайт отметил, что вопрос предоставления членства в НАТО Украине пока не обсуждается.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Госдепартаменте США сообщили, что в январе 2022 года проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

По итогам встречи на уровне совета Россия – НАТО 12 января генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса и Россия не имеет права вето в этом вопросе.

Также, по словам генсека, Альянс на встрече подтвердил политику открытых дверей НАТО и право каждой нации выбирать свои союзы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, Украина, НАТО, евроинтеграция
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