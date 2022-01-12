Хлеб, молоко, масло, яйца, сахар. Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания

Речь идет о проекте постановления "О внесении изменения в пункт 414 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236", которое в сегодняшней повестке правительства было под №4.14.
Его, как и еще ряд проектов, приняли без обсуждения.
В проекте постановления говорится, что Кабмин вносит изменения в свое постановление о карантине, заменяя слова "хлеб ржано-пшеничный и батон" рядом продуктов питания. Это:
В пояснительной записке к документу сказано, что принятое Кабмином постановление предусматривает: в период действия карантина "предельный уровень торговой надбавки на эти продукты не должен превышать 10% от оптово-пропускной цены с учетом маркетинговых рекламных логистических услуг, услуг по подготовке, обработке упаковки и других услуг, связанных с реализацией конечному потребителю".
Там также объясняют, что тенденция к росту потребительских цен на продукты питания на внутреннем рынке Украины сохраняется с начала прошлого года. Согласно данным Госстата, за прошлый год в Украине средние потребительские цены выросли следующим образом:
Следовательно, считают в правительстве, формирование цен на эту продукцию нуждается в государственном регулировании.