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Хлеб, молоко, масло, яйца, сахар. Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания

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Стоимость двух видов хлеба подлежит госрегулированию
Стоимость двух видов хлеба подлежит госрегулированию
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 12 января ввел временное регулирование цен на ряд продуктов питания, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Речь идет о проекте постановления "О внесении изменения в пункт 414 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236", которое в сегодняшней повестке правительства было под №4.14

Его, как и еще ряд проектов, приняли без обсуждения. 

В проекте постановления говорится, что Кабмин вносит изменения в свое постановление о карантине, заменяя слова "хлеб ржано-пшеничный и батон" рядом продуктов питания. Это: 

  • хлеб ржано-пшеничный;
  • батон;
  • крупа гречневая;
  • сахар-песок;
  • мука пшеничная высшего сорта;
  • макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта);
  • молоко пастеризованное 2,5-процентной жирности (в пленке);
  • масло подсолнечное;
  • яйца куриные категории С1;
  • птица (тушка куриная);
  • масло сливочное жирностью 72,5%. 

В пояснительной записке к документу сказано, что принятое Кабмином постановление предусматривает: в период действия карантина "предельный уровень торговой надбавки на эти продукты не должен превышать 10% от оптово-пропускной цены с учетом маркетинговых рекламных логистических услуг, услуг по подготовке, обработке упаковки и других услуг, связанных с реализацией конечному потребителю". 

Там также объясняют, что тенденция к росту потребительских цен на продукты питания на внутреннем рынке Украины сохраняется с начала прошлого года. Согласно данным Госстата, за прошлый год в Украине средние потребительские цены выросли следующим образом: 

  • гречневая крупа – на 23,8% (+8,9 грн);
  • сахар – на 34,9% (+7,3 грн);
  • пшеничная мука – на 15,4% (+1,96 грн);
  • макаронные изделия – на 18,4% (+3,72 грн);
  • молоко – на 9,2% (+2,36 грн);
  • подсолнечное масло – на 48% (+20,25 грн);
  • яйца – на 11,5% (+3,15 грн);
  • птица – на 26,9% (+15,06 грн);
  • сливочное масло – на 12,3% (+5,46 грн). 

Следовательно, считают в правительстве, формирование цен на эту продукцию нуждается в государственном регулировании. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, Госстат, правительство, цены, продукты, хлеб, молоко, карантин, госрегулирование, сахар, Кабмин, яйца, масло
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