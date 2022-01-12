Зеленский поручил расширить ограничения на олигархов за пределы Украины – Малюська

"Чтобы наши партнеры тоже реагировали, также устанавливали дополнительный контроль по активам и деятельности таких лиц за рубежом", – сообщил министр.

Малюська считает, что статус олигарха автоматически приведет к препятствиям в ведении бизнеса за рубежом.

"Но мы бы хотели, чтобы это было также нормативно урегулировано, а не только на процедурах комплаенса западных бизнес-компаний", – добавил он.