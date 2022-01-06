"У меня нет газеты, радио, нет даже мегафона". Ярославский утверждает, что он – не олигарх

По словам Ярославского, он "ни на одно политическое решение никак повлиять не может" Фото: Александр Ярославский / Facebook

"Во-первых, давайте тоже будем точнее – что такое понятие "олигарх"? Я уже 100 раз говорил, у меня уже язык болит, что я олигархом не являюсь. Не знаю, кто олигарх, не я это определяю. Но я точно не являюсь", – сказал Ярославский.

По словам бизнесмена, он "ни на одно политическое решение никак повлиять не может".

"Из того, что я знаю, что читал, олигарх – тот, кто влияет на принятие политических решений в стране, имея определенные инструменты – такие, как СМИ, группы в парламенте и так далее... У меня нет ни газеты, ни радио, ни даже мегафона. И у меня нет ни одного депутата, даже знакомого", – отметил Ярославский.

Он добавил, что является владельцем футбольного клуба, но "это никак не атрибут".

"Я же говорю: олигарх – это тот, кто влияет на политические решения. А как клуб влияет на политические решения? Никак. Мы не участвуем в агитации, ни за кого. Мы приносим удовольствие харьковчанам и всем тем, кто болеет за "Металлист". И про себя не забываем", – резюмировал Ярославский.

Ярославский – девятый в рейтинге самых богатых граждан Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $820 млн.