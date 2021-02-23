Терехов и Ярославский договорились возродить "Металлист"

В Харькове есть все, чтобы возродить футбольный клуб "Металлист", – стадион, тренировочная база и необходимая инфраструктура. Об этом 23 февраля заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в Facebook.

"Договорились с [бизнесменом] Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины. Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый "Металлист" не только в высшую лигу, но и побороться за чемпионство. И самое главное, вернем любимое всеми харьковчанами название футбольного клуба "Металлист", – написал Терехов.

Он пообещал в ближайшее время вместе с Ярославским рассказать подробности проекта.

Ярославский в Facebook написал, что обратился к Терехову, главе Харьковской областной государственной администрации Айне Тымчук и председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну с предложением объединиться, чтобы возродить "Металлист".

"В 2025 году исполнится 100 лет со дня основания легендарного харьковского клуба. Наш долг как патриотов Харькова и Харьковской области встретить этот юбилей достойно. Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить истинный героический "Металлист", – отметил бизнесмен.

Ярославский пообещал "приложить все усилия, чтобы вернуть команде былую славу".

В 2012 году беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group Сергей Курченко купил ФК "Металлист" у Ярославского. В 2016 году клуб из-за финансовых проблем прекратил участие в чемпионате Украины по футболу. До этого клуб входил в топ-3 лучших команд Украины.