ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Ахметов о законе об олигархах: Ничего хорошего Украине и украинцам это не принесет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ахметов о законе об олигархах: Там есть только нарушение прав человека
Ахметов о законе об олигархах: Там есть только нарушение прав человека
Фото: EPA

В законе об олигархах, инициатором которого выступил президент Украины Владимир Зеленский, есть только "нарушение прав человека", но не идет речь "о честной конкуренции" для бизнеса.

Такое мнение в интервью "Forbes Украина" выразил украинский бизнесмен Ринат Ахметов, его сокращенная версия опубликована 31 декабря на сайте СМИ.

Ахметова спросили, как он оценивает закон о деолигархизации.

"За что я? Я за цивилизованные европейские правила, я за то, чтобы у бизнеса были равные возможности. Я за то, чтобы бизнес был прозрачным и ответственным, имел человеческое лицо. Я за то, чтобы мы все работали на экономический рост страны и благосостояние каждого украинца. Если бы закон работал в пользу всего перечисленного, я был бы за него двумя руками. Но ничего этого в нем нет, – ответил бизнесмен. – В нем не идет речь о выравнивании правил, о честной конкуренции. Там есть только нарушение прав человека. Потому что кто-то в какой-то комнате по непонятным критериям будет определять, кто олигарх, а кто – нет. Ничего хорошего Украине и украинцам это не принесет".

Отвечая на тот же вопрос, в Офисе президента Украины (ОПУ) отметили, что главная цель закона об олигархах – "обеспечить разделение бизнеса и политики, а также реальную подотчетность политиков и всех должностных лиц обществу, а не каким-либо финансово-промышленным группам".

"Принятый закон обязателен к исполнению. Никаких отступлений от этого и других законодательных актов ради интересов каких-либо олигархов не будет", – подчеркнули в ОПУ.

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. Зеленский подписал закон об олигархах 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, под закон об олигархах в Украине подпадают 13 человек. 30 декабря Данилов заявил, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, ожидается, в Украине и назовут имена первых олигархов.

Согласно результатам опроса КМИС, почти две трети украинцев негативно оценивают деолигархизацию Зеленского.

Теги: Ринат Ахметов, Украина, СНБО, бизнес, монополия, Владимир Зеленский, закон, олигархи, украинцы, активы, финансы, президент, интервью, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Борисюк о браке с Сумской: Я не планировал знакомство с актрисой, да еще и с ребенком
  Борисюк о браке с Сумской: Я не планировал знакомство с актрисой, да еще и с ребенком
  "Ха-ха-ха, у Ани брак неудачный, ей не повезло". Седокова откровенно рассказала о проблемах в третьем браке с молодым баскетболистом
  "Ха-ха-ха, у Ани брак неудачный, ей не повезло". Седокова откровенно рассказала о проблемах в третьем браке с молодым баскетболистом
"Жухлые мозги и тухлая душонка". Бледанс показала голую грудь и ответила подписчику, назвавшему ее кожу старой
"Жухлые мозги и тухлая душонка". Бледанс показала голую грудь и ответила подписчику, назвавшему ее кожу старой
"Господи, мужу показывай". Звезда "Крепостной" Денисенко в прозрачном наряде широко развела ноги на пилоне
"Господи, мужу показывай". Звезда "Крепостной" Денисенко в прозрачном наряде широко развела ноги на пилоне
"Плохого ничего не надо говорить". Поплавский прокомментировал отношения с Зеленским
"Плохого ничего не надо говорить". Поплавский прокомментировал отношения с Зеленским
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок
"Муж заросший, как старый дед", "Красивая пара!" В сети обсуждают свежее фото Бадоевой с третьим мужем
"Муж заросший, как старый дед", "Красивая пара!" В сети обсуждают свежее фото Бадоевой с третьим мужем
  "Это наш выбор с бывшим мужем". Светлана Бондарчук рассказала, где и с кем проживает ее 23-летняя дочь с особенностями развития
  "Это наш выбор с бывшим мужем". Светлана Бондарчук рассказала, где и с кем проживает ее 23-летняя дочь с особенностями развития
Сына Елизаветы II принца Эндрю могут лишить титула из-за обвинений в изнасиловании
Сына Елизаветы II принца Эндрю могут лишить титула из-за обвинений в изнасиловании
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной
  "Узнала из прессы". Сумская сделала заявление о личной жизни старшей дочери. Паперная в ответ пригрозила матери пальцем
  "Узнала из прессы". Сумская сделала заявление о личной жизни старшей дочери. Паперная в ответ пригрозила матери пальцем
"Срочно на диету", "Роскошная красотка". Джанабаева показала формы в прозрачном платье
"Срочно на диету", "Роскошная красотка". Джанабаева показала формы в прозрачном платье
"На Галкина похож", "Горячая пара". В сети обсуждают новогоднее фото 30-летнего внука Пугачевой с 24-летней женой
"На Галкина похож", "Горячая пара". В сети обсуждают новогоднее фото 30-летнего внука Пугачевой с 24-летней женой
"Живая Барби". Асмус на столе показала вид сверху на свою грудь
"Живая Барби". Асмус на столе показала вид сверху на свою грудь
"Будет блок с украинскими хитами". Ани Лорак запланировала гастрольный тур по украинским городам
"Будет блок с украинскими хитами". Ани Лорак запланировала гастрольный тур по украинским городам
"Какая кисонька". Мейхер в эротическом образе томно изогнулась перед камерой
"Какая кисонька". Мейхер в эротическом образе томно изогнулась перед камерой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку (105401)
2
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом (103585)
3
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (89277)
4
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео (74055)
5
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (69108)
6
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (65394)
7
"Соска", "Смотрю на тебя – и у меня лишь одно желание". Каменских позировала в секси корсете-бюстье (50180)
8
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (45135)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS