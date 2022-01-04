Ахметов о законе об олигархах: Ничего хорошего Украине и украинцам это не принесет

Ахметов о законе об олигархах: Там есть только нарушение прав человека Фото: EPA

Такое мнение в интервью "Forbes Украина" выразил украинский бизнесмен Ринат Ахметов, его сокращенная версия опубликована 31 декабря на сайте СМИ.

Ахметова спросили, как он оценивает закон о деолигархизации.

"За что я? Я за цивилизованные европейские правила, я за то, чтобы у бизнеса были равные возможности. Я за то, чтобы бизнес был прозрачным и ответственным, имел человеческое лицо. Я за то, чтобы мы все работали на экономический рост страны и благосостояние каждого украинца. Если бы закон работал в пользу всего перечисленного, я был бы за него двумя руками. Но ничего этого в нем нет, – ответил бизнесмен. – В нем не идет речь о выравнивании правил, о честной конкуренции. Там есть только нарушение прав человека. Потому что кто-то в какой-то комнате по непонятным критериям будет определять, кто олигарх, а кто – нет. Ничего хорошего Украине и украинцам это не принесет".

Отвечая на тот же вопрос, в Офисе президента Украины (ОПУ) отметили, что главная цель закона об олигархах – "обеспечить разделение бизнеса и политики, а также реальную подотчетность политиков и всех должностных лиц обществу, а не каким-либо финансово-промышленным группам".

"Принятый закон обязателен к исполнению. Никаких отступлений от этого и других законодательных актов ради интересов каких-либо олигархов не будет", – подчеркнули в ОПУ.

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.