США не верят в деолигархизацию Зеленского из-за постоянных преференций для Коломойского – Гончаренко

Алексей Гончаренко: Когда Коломойский получит от государства скидку на ренту из марганцевой руды – для разумных людей все становится очевидным Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

"Можно столько угодно убеждать Америку в своих выдающихся усилиях по борьбе с олигархами, но когда Коломойский получит от государства скидку на ренту из марганцевой руды – для разумных людей все становится очевидным", – написал Гончаренко.

Он заявил, что в американских СМИ чуть ли не ежемесячно появляются новые и новые расследования финансовых махинаций "украинского олигарха №1 и по совместительству бизнес-партнера украинского президента по медиа-бизнесу".

"Вся эта зе-олигархизация – это жалкая попытка отвлечь внимание украинского общества и западного сообщества, что Зеленский не слуга олигарха Коломойского, которого он годами укрывает от американского и украинского правосудия", – добавил Гончаренко.