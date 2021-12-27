Коломойский купил в США недвижимость на сотни миллионов долларов за деньги украинских граждан – Pittsburgh Post-Gazette

По данным американских журналистов, в лучшие годы Optima Ventures Коломойского владела более 260 тыс. м² коммерческой недвижимости в штате Огайо.
"История началась в 2008-м, когда Коломойский с напарниками "инвестировал" в США $12,9 млн, купив одну из самых заметных многоэтажек города – бизнес-центр на 55 Public Square. В том же году компаньоны выложили в США еще $36 млн, чтобы купить One Cleveland Center. А в 2010 году перечислили в страну через четыре разных офшорных банковских счета $18,5 млн, чтобы приобрести Хантингтон-билдинг", – говорится в статье.
К 2011 году Коломойский приобрел еще два достопримечательности Кливленда: 21-этажную башню и гостиницу Westin, утверждают авторы.
"После этого Коломойский через свои фирмы стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в городе. За средства кредитов, выданных его украинским компаниям, его украинским банком", – говорится в расследовании американского издания.
По данным прокуратуры США, мошенническая природа этих кредитов очевидна. Например, $12 млн, за которые был приобретен One Cleveland Center, – это кредит, выданный одному ферросплавному заводу в Украине на финансирование текущих операций, отмечают журналисты.
"ПриватБанк" – ранее крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
С 2017 года Украина судится с бывшими владельцами "ПриватБанка", которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.
В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.
23 февраля 2021 года детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам банка о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. Речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.