"Главная цель – неотвратимость перемен". Зеленский назвал 2022 год решающим для Украины, вспомнил об олигархах

"Усталость – это ощущение, которое остается наиболее заметным в нашем обществе. Усталость медицинских работников – чрезвычайная. [...] Добавьте усталость от карантинных ограничений. [...] Чем ниже уровень, с которого нужно подниматься – человеку, бизнесу или стране в целом, тем больше усталость от экономических проблем", – написал он.

По словам главы государства, "это умножается на усталость от искусственных и грязных политических противостояний, которые "пылают" не потому, что это часть демократического процесса, а потому что нашу демократию привыкли использовать ради корыстных интересов те, у кого большие деньги и кто воспринимает Украину как "шахту" для добычи своего богатства".

"Ни один человек не может и не должен терпеть усталость долго. Это путь к выгоранию, унынию и потере надежды. Поэтому государство обязано предлагать решения, способные уберечь общество от подобных ощущений. С этой точки зрения 2022 год решающий для Украины", – заявил Зеленский.

В числе вопросов, которыми намерены заниматься власти в текущем году, он назвал продолжение вакцинации от коронавируса и обеспечение населения "наиболее эффективными препаратами для лечения COVID-19", а также продолжение "наиболее смелой за времена независимости" судебной реформы.

"Эта реформа – как прививка, но против коррумпированности и предвзятости судей. Уже понятно: сопротивление очищению судов и дальше будет безумное. От затягивания малейших процедур до попыток сломать реформу через Конституционный Суд. Очень важно, чтобы общество сказало свое слово, если и для этого придет время", – считает президент.

Президент анонсировал в 2022 году "еще больше прогресса в трансформации государства".

"Укрепление финансового сектора, Национального банка и антикоррупционных институтов. Запуск второго уровня пенсионной системы и подлинного фондового рынка. Продолжится антибюрократическая реформа, прямую пользу от которой ощущают уже более 10 млн украинцев, пользующихся приложением "Дія". Думаю, через несколько лет граждане смогут контактировать с государством без бюрократии – это беспрецедентно для Украины и большинства других стран", – объяснил Зеленский.

Он также вспомнил об инфраструктурной реформе и законе об олигархах.

"В мае 2022 года появится максимально четкая красная линия – для тех, кто считает еще с 1990-х годов, что государство – их личная собственность. Начнет действовать антиолигархический закон. Это самый мощный шаг для детенизации экономических и политических отношений в Украине. Этот шаг уже сделан, и обратно его не отыграть, что бы ни старались сделать господа олигархи. Можете объединяться в бизнесе, но никаких заговоров и схем, чтобы "слить" государство, никто вам больше не простит. И покупать политиков, чтобы выбивать себе экономические привилегии, у вас больше не получится. Закон один для всех", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что перечислить в формате колонки "все направления, на которых государство будет концентрировать внимание и усилия", невозможно.

"Перечисленные демонстрируют главную цель – неотвратимость перемен. Чтобы украинцам всегда было чем ответить на любой удар – внутренний или внешний. От успехов 2022 года зависит дальнейшая жизнь Украины", – заявил Зеленский.