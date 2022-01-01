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В новогоднем поздравлении Владимир Зеленский вспомнил паралимпийцев, олигархов, врачей, военных, "Большое строительство" и сказал, что является его главной целью

Глава государства выразил уверенность, что новый год будет лучше
Глава государства выразил уверенность, что новый год будет лучше
Фото: president.gov.ua

В новогоднем поздравлении 31 декабря президент Украины рассказал о достижениях за прошлый год и озвучил планы на 2022 год. Также глава государства заявил о своей главной цели в должности президента.

Прошлый 2021 год Зеленский назвал особенным в связи с 30-летием независимости Украины. Президент подчеркнул, что важно говорить не о том, что сделано, а о тех, кто сделал.

Он в частности, упомянул о спортивных достижениях украинцев, в том числе о 98 медалях паралимпийцев, игре сборной Украины по футболу на Евро 2020, достижениях боксера Александра Усика.

Президент также вспомнил украинских врачей, которые впервые сделали уникальные операции по трансплантации.

Зеленский поблагодарил защитников Украины, отметив, что благодаря им есть Украина.

"И те, благодаря которым мы до сих пор есть. Те, кто защищает Украину. С 2014 года и по сей день. Сохраняя верность присяге, по долгу службы. И чувствуя зов сердца, добровольно. Защитники и защитницы Украины. Герои Украины, восемь лет защищающие наши границы, защищают их на суше, в воде, в воздухе, на передовой, в тылу врага, через снайперский прицел, представители разных родов войск и единого казацкого рода", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинцы научились объединяться ради собственных геополитических интересов.

"Мы не ждем, пока мир решит наши проблемы и кто-то вернет нам нашу землю за нас. А собираем мир для освобождения Крыма", – прокомментировал он "Крымскую платформу".

В своей речи глава страны не обошел олигархов, вспомнив закон о деолигархизации.

"А как мы напугали олигархов? В первый раз они боятся закона. Одного закона. И так боятся, что пугают всех нас. Пугали, что мы замерзнем. Но цены на газ для наших граждан не выросли. И это факт", – отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что в 2021 году на украинскую армию был выделен самый большой бюджет в истории Украины.

"Я рад, что сегодня у них самый большой бюджет в истории Украины. Так было, кстати, и в прошлом году. И в позапрошлом году. Так всегда будет. Но для меня это не победа, а норма. Так было просто потому, что так должно быть. Это не просто о денежном довольствии, а о достойном отношении. Не о материальных, а о человеческих ценностях. Потому что грош цена жизни государства, которое не защищает тех, кто защищает его ценой жизни", – сказал он.

Среди своих достижений Зеленский упомянул также проект "Большое строителство", государство в смартфоне и экономический паспорт украинца.

Также он отметил, что с первых минут нового года врачи будут получать повышенную зарплату. В то же время учителям пообещал повышение оплаты труда в 2022 году.

Главной же своей целью в должности президента Зеленский назвал окончание войны на востоке Украины.

"И, к сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше! Я уверен в этом!" – подчеркнул он.

Теги: бюджет, военные, строительство, Владимир Зеленский, олигархи, украинцы, трансплантация, президент, врачи, поздравление, Большое строительство, экономический паспорт
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