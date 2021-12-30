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Зеленский – политик года в Украине и главное разочарование, второй в декабре разговор Байдена и Путина. Главное за день

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45% украинцев назвали Зеленского главным разочарованием года среди всех украинских политиков
45% украинцев назвали Зеленского главным разочарованием года среди всех украинских политиков
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор событий среды, 29 декабря.

Политик года или разочарование?

Согласно данным соцопроса, проведенного 17–22 декабря, президента Украины Владимира Зеленского политиком 2021 года считают 17,3% украинцев. В то же время 45% респондентов назвали Зеленского главным разочарованием года среди всех украинских политиков.

При этом 8,5% украинцев считают Зеленского человеком 2021 года. В первой пятерке также оказались: пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (3,6% опрошенных), нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (3,3%), бывшая канцлер Германии Ангела Меркель (3,1%) и миллиардер, основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск (3%).

Помимо этого, респонденты называли человеком года президента США Джо Байдена (2,7%), нардепа, лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко (1,8%), журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона (1,3%), лидера партии "Наши" Евгения Мураева и боксера Александра Усика (по 1,2%), а также президента РФ Владимира Путина (1,1%).

Второй разговор Байдена и Путина в декабре

Байден 30 декабря проведет телефонный разговор с Путиным на запрос Кремля. Звонок запланирован на 22.30 по киевскому времени. Лидеры двух стран в том числе обсудят предстоящие переговоры США и России по "гарантиям безопасности", сообщили в Белом доме. При этом в администрации США отметили, что Байден и Путин не будут участвовать в переговорах в Женеве 10 января.

Накануне телефонного разговора Байдена и Путина, 29 декабря, состоялась беседа Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры Соединенных Штатов и России по безопасности, рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, РФ хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами и НАТО, она этого и добилась, фактически поставив им ультиматум по "гарантиям безопасности".

Избрание главы САП

Посольство США в Украине призвало комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вернуться к работе, утвердив свой выбор. В американском диппредставительстве также призвали членов комиссии "не позволить коррумпированным внешним силам блокировать доверенную им работу" по выбору главы САП.

29 декабря стало известно, что Офис генпрокурора (ОГП) повторно проверяет кандидата на должность главы САП, занявшего в конкурсе второе место, действующего прокурора ОГП Андрея Синюка. "Проведя незаконную спецпроверку по Синюку повторно, офис может найти причину не назначать на должность настоящего победителя [детектива НАБУ] Александра Клименко, который не предоставил разрешение на повторную спецпроверку”, – отметил руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

По мнению главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, назначение Клименко блокирует Зеленский.

Обыски у соратников Порошенко

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, а также руководитель центрального штаба партии Александр Турчинов сообщили, что у соратников Порошенко, в частности членов политсилы Юрия Онищенко и Сергея Березенко, прошли обыски. Правоохранители "искали документы, связанные с углем 2014 года", уточнил Турчинов.

Обыски проводились в рамках расследования в уголовном производстве по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины, заявили в Государственном бюро расследований.

В ГБР добавили, что в рамках досудебного расследования в уголовном производстве уже сообщено о подозрении двум нардепам, в том числе Порошенко, бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину и еще одному гражданскому лицу.

Хроники коронавируса

28 декабря в Украине подтвердили 5454 новых случая коронавирусной инфекции – в 2,4 раза больше, чем сутками ранее. В стране выявили пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма "Омикрон", всего зафиксировано шесть случаев инфицирования, сообщил замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин.

Во вторник в Украине сделали 131 129 прививок от COVID-19, более 28,18 млн – с начала кампании по вакцинации. По данным Минздрава, противопоказания к иммунизации против коронавируса имеют менее 1% украинцев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что благодаря вакцинации от COVID-19 в Украине не будет тотальных локдаунов. По информации Шмыгаля, на борьбу с коронавирусом в стране в течение 2021 года потратили 35 млрд грн. С начала года в Украину было поставлено более 40 млн доз вакцин от COVID-19.

Пожар в косовской больнице

Ночью 28 декабря в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв, а затем возник пожар, в результате которого погибли три пациента медучреждения. Кроме того, во время пожара пострадали трое медиков, они получили ожоги.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, пожар возник из-за того, что в перенасыщенном кислородом помещении зажгли свечу. "В реанимации работали одновременно пять кислородных концентраторов, воздух был перенасыщен кислородом. После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19 один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу", – отметили в ГСЧС.

Полиция Ивано-Франковской области открыла уголовное производство после пожара в косовской больнице.

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