Полиция Ивано-Франковской области открыла уголовное производство после пожара в Косовской ЦРБ

Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Нацполиции.
"В результате пожара погибли три пациента медучреждения: 76-летний мужчина, 76-летняя женщина и 58-летняя женщина – жители Косовского и Коломыйского районов. Еще один человек скончался от коронавирусной болезни накануне возгорания", – отметили в релизе.
Во время пожара пострадали трое медиков, они получили ожоги.
Следствие ведется по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Ночью 28 декабря в палате реанимационного отделения Косовской ЦРБ произошел взрыв, а затем возник пожар. Госслужба по ЧС Украины сообщила о четверых пострадавших медиках, двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести.
По данным спасателей, пожар возник из-за того, что в перенасыщенном кислородом помещении зажгли свечу. "В реанимации работали одновременно пять кислородных концентраторов, воздух был перенасыщен кислородом. После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19 один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу", – отметили в ГСЧС.