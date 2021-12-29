Полиция Ивано-Франковской области открыла уголовное производство после пожара в Косовской ЦРБ

По данным ГСЧС, пожар возник из-за того, что в перенасыщенном кислородом помещении зажгли свечу Фото: if.npu.gov.ua

Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В результате пожара погибли три пациента медучреждения: 76-летний мужчина, 76-летняя женщина и 58-летняя женщина – жители Косовского и Коломыйского районов. Еще один человек скончался от коронавирусной болезни накануне возгорания", – отметили в релизе.

Во время пожара пострадали трое медиков, они получили ожоги.

Следствие ведется по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.