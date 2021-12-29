Под Тернополем горел склад хлебокомбината, из-за пожара задержался в пути поезд Ворохта – Киев

В результате пожара на рельсы упала конструкция транспортерной линии Фото: Укрзалізниця / Telegram

"Огнем уничтожены покрытия и перекрытия одной из трех секций складского здания, часть транспортной галереи на общей площади 1300 м2. В результате пожара произошло падение транспортной галереи на железнодорожный путь, было приостановлено движение поездов", – отметили в сообщении.

Спасатели тушили огонь более четырех часов. В 23.07 он был ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал.

Пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram отметила, что из-за ЧП в Чорткове в пути задержался поезд №58 Ворохта – Киев.

"Поезд прибыл на станцию "Чортков" в 20.56 и задержится до локализации пожара... На колею упали конструктивные элементы транспортерной линии для подачи зерна и круп хлебоприемного предприятия", – подчеркнули в посте.

В 1.17 29 декабря обрушенные конструкции убрали с пути, движение поездов было возобновлено.

К тушению пожара были привлечены 53 человека и 13 единиц техники, в том числе пожарный поезд Ивано-Франковского отряда Львовской железной дороги.