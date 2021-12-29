В Ивано-Франковской области возник пожар в реанимации, погибли и пострадали люди – ГСЧС

Пожар ликвидировали в 22.00. В палате спасатели обнаружили двоих погибших пациентов, пострадали четыре медика, двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести. Они госпитализированы с ожогами. Из соседней палаты спасли трех пациентов.

"До прибытия подразделений персоналом больницы эвакуировано 12 больных. Огнем повреждены палата, медицинское оборудование и кровати на площади 55 м2", – отметили в сообщении.

Фото: if.npu.gov.ua

Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук заявила 29 декабря в Facebook, что погибли четыре человека.

"Один человек погиб от COVID-19, трое – от пожара", – уточнила она.

Минздрав Украины на странице в Facebook проинформировал, что пожар в Косовской начался ЦРБ после взрыва.

"Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения", – уточнили в сообщении.

Национальная полиция также сообщила о трех жертвах пожара.

"Предварительно установлено, что три человека погибли при пожаре, еще один человек умер от коронавирусной болезни. Все погибшие были пациентами больницы", – сообщили в релизе.

Следователи устанавливают причину пожара, уголовное производство пока не открыто.