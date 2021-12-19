В Санкт-Петербурге сутки тушили пожар на военном корабле

На ликвидацию пожара ушло более суток. К борьбе с огнем были привлечены около 170 сотрудников МЧС России и 42 единицы техники. В результате пожара пострадали три человека, двое из них – сотрудники МЧС, они получили ожоги тела и конечностей.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности во время покраски корвета. Об этом 18 декабря сказал источник ТАСС.

Telegram-канал "Военный осведомитель" опубликовал визуализацию повреждения корабля.

"Вся выделенная цветом зона уничтожена огнем. Нос корабля и его корма, на первый взгляд, выглядят целыми", – отметили в посте.