В Индии произошел пожар в больнице для инфицированных коронавирусом, погибли 11 пациентов

Еще шесть пациентов получили ожоги, четверо из них – женщины в возрасте от 35 лет до 70-ти.

Инцидент произошел в гражданской больнице, на первом этаже отделения интенсивной терапии, реанимация на втором этаже не пострадала.

Представители властей рассказали, что из-за густого дыма, который образовался в реанимационном отделении, медикам было сложно эвакуировать больных. Эвакуация по-настоящему началась только после прибытия профессиональных спасателей.

Чиновники выяснили, что деньги на модернизацию инфраструктуры больницы ранее выделялись, но противопожарное оборудование "оказалось неадекватным".

Виновных обещают найти и привлечь к ответственности. Уголовное производство открыли по факту причинения смерти по неосторожности.