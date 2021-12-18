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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Краматорске пожар повредил 10 автомобилей скорой помощи – полиция

В результате пожара пострадал человек
В результате пожара пострадал человек
Фото: dn.npu.gov.ua

17 декабря в гараже Центральной областной диспетчерской скорой медицинской помощи в Краматорске Донецкой области случился пожар, повреждено 10 автомобилей скорой помощи. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.

На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа Краматорского районного управления Нацполиции. Все сотрудники диспетчерской были эвакуированы.

"Предварительно установлено, что в результате пожара повреждено 10 автомобилей скорой помощи", – говорится в сообщении. Причина пожара еще неизвестна. 

Фото: dn.dsns.gov.ua
Фото: dn.dsns.gov.ua

В полиции пока не открывали производство – ждут выводов от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС, в свою очередь, приводят немного другие данные – по информации спасателей, огонь уничтожил два автомобиля и повредил еще четыре, а четыре "скорых" удалось спасти.

В результате пожара пострадал 57-летний водитель одной из машин.

Фото: dn.dsns.gov.ua
Фото: dn.dsns.gov.ua

Огонь тушили 22 спасателя при помощи пяти единиц техники. 

Теги: автомобили, пожар, ГСЧС, Донецкая область, полиция, Краматорск, скорая помощь, спасатели, Нацполиция
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