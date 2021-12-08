В ГСЧС назвали причину пожара в частном реабилитационном центре в Харькове

В ГСЧС рассказали, что владельца реабилитационного центра уже предупреждали о нарушении пожарной безопасности Фото: kh.dsns.gov.ua

Об этом 8 декабря на брифинге рассказал представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Сергей Колосовский, сообщило Общественное.

В центре использовали твердотопливный котел для обогрева помещения.

"Устройство дымохода было сделано с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности. Металлический дымоход был проложен непосредственно по деревянной обрешетке к кровле, которая и загорелась", – пояснил специалист.

В областном управлении ГСЧС сообщили, что владельца реабилитационного центра предупреждали о нарушении пожарной безопасности год назад.