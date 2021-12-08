В ГСЧС назвали причину пожара в частном реабилитационном центре в Харькове

Об этом 8 декабря на брифинге рассказал представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Сергей Колосовский, сообщило Общественное.
В центре использовали твердотопливный котел для обогрева помещения.
"Устройство дымохода было сделано с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности. Металлический дымоход был проложен непосредственно по деревянной обрешетке к кровле, которая и загорелась", – пояснил специалист.
В областном управлении ГСЧС сообщили, что владельца реабилитационного центра предупреждали о нарушении пожарной безопасности год назад.
Ночью 5 декабря на улице Аэродромной, 7а произошел пожар в частном доме, который оборудован под реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. В тушении огня были задействованы пять отделений ГСЧС.
"К моменту прибытия пожарных дом горел уже на площади 200 м². Горели деревянная обшивка крыши, перекрытия и жилая комната. До прибытия спасателей 13 постояльцев заведения и один работник самостоятельно вышли на свежий воздух", – отметили спасатели.
По требованию закона о социальных услугах центры реабилитации должны быть зарегистрированы в Реестре поставщиков социальных услуг. На сайте Минсоцполитики Украины по адресу: ул. Аэродромная, 7а нет учреждений, оказывающих социальные услуги, подчеркнули журналисты Общественного.