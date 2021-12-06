В Харькове горел частный реабилитационный центр. По данным СМИ, он не зарегистрирован в реестре поставщиков социальных услуг

Информацию о пожаре в двухэтажном доме спасатели получили в 23.54 Фото: ДСНС України / Telegram

Информацию о пожаре в двухэтажном доме спасатели получили в 23.54. В тушении огня были задействованы пять отделений ГСЧС на автоцистернах, автомобиль газодымозащитной службы и 30 спасателей.

"К моменту прибытия пожарных дом горел уже на площади 200 м². Горели деревянная обшивка крыши, перекрытия и жилая комната. До прибытия спасателей 13 постояльцев заведения и один работник самостоятельно вышли на свежий воздух", – отметили в релизе.

Пожар был локализован в 0.55, в 2.45 его ликвидировали. В ГСЧС проинформировали, что в результате инцидента никто не пострадал, причины пожара пока не установлены.

Общественному в ГСЧС сообщили, что частный двухэтажный дом оборудован под реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. Журналисты пытаются выяснить, как оформлена деятельность центра.

По требованию закона о социальных услугах центры реабилитации должны быть зарегистрированы в Реестре поставщиков социальных услуг. На сайте Минсоцполитики Украины по адресу ул. Аэродромная, 7а нет учреждений, оказывающих социальные услуги, подчеркнули в публикации.