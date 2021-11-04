Спасатели сообщили, что потушили пожар в Киево-Печерской лавре. Пострадали три человека

Огонь потушили в 14.45. К тушению были привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.
Пресс-служба Министерства культуры и информполитики Украины в Facebook сообщила, что в результате пожара пострадали три человека.
"Один человек получил травмы средней тяжести, еще двое отравились угарным газом", – уточнили в посте.
В ведомстве добавили, что здание не получило значительных повреждений в результате происшествия.
В Киевской городской государственной администрации уточнили, что один из пострадавших выпрыгнул в окно, у него подозрение на перелом.
Telegram-канал "Київ Оперативний" опубликовал видео, на котором журналисты просят священнослужителей прокомментировать инцидент, произошедший на территории лавры.
"Давайте, с богом идите туда, за ворота", – сказал один из служителей лавры.
Другой монах подошел и закрыл оператору объектив.
Пожар на территории Киево-Печерской лавры начался сегодня в 13.45, загорелась мастерская на втором этаже здания на улице Лаврской. В 14.37 пожар был локализован на площади 100 м².
Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ МП Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. В 2013 году 79 сооружений Киево-Печерской лавры передали в бесплатное пользование мужскому монастырю УПЦ МП по распоряжению Кабинета Министров.