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Спасатели сообщили, что потушили пожар в Киево-Печерской лавре. Пострадали три человека

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К тушению пожара были привлечены 55 человек и 13 единиц техники
К тушению пожара были привлечены 55 человек и 13 единиц техники
Фото: dsns.gov.ua

Пожар в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры, возникший 4 ноября, ликвидирован. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Огонь потушили в 14.45. К тушению были привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС. 

Пресс-служба Министерства культуры и информполитики Украины в Facebook сообщила, что в результате пожара пострадали три человека.

"Один человек получил травмы средней тяжести, еще двое отравились угарным газом", – уточнили в посте.

В ведомстве добавили, что здание не получило значительных повреждений в результате происшествия.

https://www.facebook.com/MKIPUkraine/posts/3334852716639889

В Киевской городской государственной администрации уточнили, что один из пострадавших выпрыгнул в окно, у него подозрение на перелом.

Telegram-канал "Київ Оперативний" опубликовал видео, на котором журналисты просят священнослужителей прокомментировать инцидент, произошедший на территории лавры.

"Давайте, с богом идите туда, за ворота", – сказал один из служителей лавры.

Другой монах подошел и закрыл оператору объектив.

Контекст:

Пожар на территории Киево-Печерской лавры начался сегодня в 13.45, загорелась мастерская на втором этаже здания на улице Лаврской. В 14.37 пожар был локализован на площади 100 м².

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ МП Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. В 2013 году 79 сооружений Киево-Печерской лавры передали в бесплатное пользование мужскому монастырю УПЦ МП по распоряжению Кабинета Министров.

Теги: Киев, Украина, пожар, ГСЧС, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, спасатели, священник
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