Спасатели сообщили, что потушили пожар в Киево-Печерской лавре. Пострадали три человека

К тушению пожара были привлечены 55 человек и 13 единиц техники Фото: dsns.gov.ua

Огонь потушили в 14.45. К тушению были привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

Пресс-служба Министерства культуры и информполитики Украины в Facebook сообщила, что в результате пожара пострадали три человека.

"Один человек получил травмы средней тяжести, еще двое отравились угарным газом", – уточнили в посте.

В ведомстве добавили, что здание не получило значительных повреждений в результате происшествия.

В Киевской городской государственной администрации уточнили, что один из пострадавших выпрыгнул в окно, у него подозрение на перелом.

Telegram-канал "Київ Оперативний" опубликовал видео, на котором журналисты просят священнослужителей прокомментировать инцидент, произошедший на территории лавры.

"Давайте, с богом идите туда, за ворота", – сказал один из служителей лавры.

Другой монах подошел и закрыл оператору объектив.