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ПРОИСШЕСТВИЯ

На территории Киево-Печерской лавры горит мастерская по росписи икон – ГСЧС

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Пожар возник в двухэтажном здании корпуса №68 на улице Лаврской
Пожар возник в двухэтажном здании корпуса №68 на улице Лаврской
Фото: dsns.gov.ua

4 ноября в Киеве произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В 13.45 в Печерском районе на улице Лаврской, 9-21 (на территории Киево-Печерской лавры) возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже, где расположена мастерская по росписи икон. Огонь распространился на кровлю", – отметили спасатели.

В 14.37 пожар был локализован на площади 100 м². К тушению привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

О причинах пожара пока не сообщается.

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua

Видео тушения пожара опубликовал Telegram-канал "Київ Оперативний".

Контекст:

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ МП Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. В 2013 году 79 сооружений Киево-Печерской лавры передали в бесплатное пользование мужскому монастырю УПЦ МП по распоряжению Кабинета Министров.

Теги: Киев, Украина, пожар, ГСЧС, Киево-Печерская лавра
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