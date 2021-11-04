На территории Киево-Печерской лавры горит мастерская по росписи икон – ГСЧС

"В 13.45 в Печерском районе на улице Лаврской, 9-21 (на территории Киево-Печерской лавры) возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже, где расположена мастерская по росписи икон. Огонь распространился на кровлю", – отметили спасатели.

В 14.37 пожар был локализован на площади 100 м². К тушению привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

О причинах пожара пока не сообщается.

Фото: dsns.gov.ua

Видео тушения пожара опубликовал Telegram-канал "Київ Оперативний".