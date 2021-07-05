Пещерам Киево-Печерской лавры грозит обвал и затопление. Митрополит обратился в Кабмин

В письме наместник лавры просит помочь сохранить памятник архитектуры национального значения – "Лабиринты Ближних пещер" (корпус №90), – который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как заявляет митрополит, многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также таяние снега весной приводят к подтоплению пещерного комплекса. Уровень увлажненности грунтов, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился.

"По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно состояния аварийных участков пещер ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба", – сообщил митрополит Павел.

Он напомнил, что указанные участки задействованы в паломническом маршруте. А это значит, что "в случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам".

В связи со сложившейся ситуацией митрополит Павел попросил Шмыгаля рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ.

По данным издания, это письмо секретариат Кабмина перенаправил в Минкульт, Минэкономики, Минфин, а также в Киевскую горгосадминистрацию для "рассмотрения и информирования Кабмина и заявителя".