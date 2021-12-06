В Киеве горел Оболонский рынок. Спасатели сообщили, что возгорание возникло в нескольких киосках

Огонь уничтожил восемь торговых павильонов, отметили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

"В 22.43 [...] поступило сообщение о пожаре [...]. На место происшествия были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках с распространением огня на рядом расположенное двухэтажное здание", – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что пожар был локализован на площади 200 м² в 23.38, а ликвидировали возгорание в 0.03 понедельника, 6 декабря.

"В результате пожара восемь торговых павильонов уничтожены огнем и 22 огнеборцам удалось спасти. [...] Жертв и пострадавших нет", – объяснили в ведомстве.

Спасатели подчеркнули, что причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.