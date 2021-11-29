  "Я бы уже приехал в сгоревший дом". Харчишин рассказал, кто спас его семью от пожара

Валерий Харчишин рассказал, как весной 2021 года с его близкими едва не произошла трагедия Фото: Валерій Харчишин / Facebook

По словам 47-летнего артиста, весной этого года, пока он с группой выступал в одном из телевизионных шоу, дома у него начал гореть котел. Инцидент произошел поздно вечером, когда уже все, кто был в доме, легли спать.

Трагедии, уточняет Харчишин, удалось избежать, благодаря домашнему питомцу – псу Барни, который "отчаянно лаял" под дверьми котельни. Собака лаяла, пока не проснулся старший сын музыканта Дмитрий и не увидел дым.

"Если бы все пошло не так позитивно, я бы уже приехал в сгоревший дом, ну и там бы все были в нем…", – сказал Харчишин.

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Видео: ЖВЛ / YouTube