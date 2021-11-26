  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына

Валерий Харчишин: Я не опускаю руки на самом деле Фото: Валерій Харчишин / Facebook

"Это болезнь не такая, что отбирает жизнь, она просто делает тебя другим человеком. И он уже не тот…" – рассказал музыкант, не уточнив, чем именно болен его сын.

По словам Харчишина, он все равно не теряет надежды, хотя шансов на выздоровление мало.

"Есть случаи выздоровления, мне врач говорил наш украинский. Правда, это случаи со взрослыми людьми, которых он вылечивал", – уточнил исполнитель.

"Я не опускаю руки на самом деле. Я убеждаю себя в том, что менять надо не ребенка, который живет в новых реалиях, а менять надо себя. Я даже больше думаю не о том, как он будет существовать, пока мы живы. Я думаю про то, что с ним будет, когда нас не станет…" – признался Харчишин.

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Видео: ЖВЛ / YouTube