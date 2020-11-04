Харчишин впервые прокомментировал потерю ребенка

По словам лидера украинской рок-группы "Друга ріка" Валерия Харчишина, он пережил много потерь близких людей и не о такой взрослой жизни мечтал.

Харчишин: Когда ты уже не хочешь терять, готов договориться с Богом, чтобы забрал тебя, а не твоих родных Фото: Друга Ріка - Druga Rika / Facebook

Лидер украинской рок-группы "Друга ріка" Валерий Харчишин в интервью "Зірковому шляху" на канале "Украина" рассказал, что, потеряв в 2016 году новорожденного сына, никогда об этом не говорил.

"Он был рожден мертвым. Не знаю, почему так получилось. Когда Господь забирает твоего ребенка, это самое страшное, но я просто не хочу об этом говорить. Мне это очень тяжело. Я вообще об этом никогда не говорил", – заявил он.

По словам Харчишина, он пережил много потерь и не о такой взрослой жизни мечтал.

"От этого и песни пишутся, когда ты уже не хочешь терять и готов договориться с Богом, чтобы забрал тебя, а не твоих родных", – рассказал артист.

Валерий Харчишин родился в 1974 году в Любаре Житомирской области.

У Харчишина есть сын Дмитрий от первого брака и двое сыновей от нынешней супруги Юлии Кузьминской: Евгений и Иван.

В 2016 году Харчишин сообщил, что они с женой потеряли новорожденного сына, который родился пятимесячным.