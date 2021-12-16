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В Киеве начали восстанавливать костел Святого Николая после пожара – Ткаченко

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Первую часть работ собираются закончить к концу января 2022 года
Первую часть работ собираются закончить к концу января 2022 года
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В костеле Святого Николая, пострадавшем от пожара, провели подготовительные работы и приступили к активной фазе восстановления здания. Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Началась активная фаза восстановления костела Святого Николая в Киеве, пострадавшего от пожара в сентябре 2021 года. Для реставрации применят технологию бережной очистки поверхности хрупких элементов декора, разработанную в Германии", – написал Ткаченко.

По его словам, за неделю реставраторы провели подготовительные работы, убрали мусор, изготовили защитные металлоконструкции для окон.

В настоящее время идет монтаж защитных конструкций окон, пострадавших от высоких температур, а следующий этап – очистка внутренних поверхностей и обустройство лесов.

Министр рассказал, что немецкая технология, используемая специалистами ООО "Укрспецреставрация", позволяет глубоко очищать без механического воздействия такие чувствительные материалы, как лепнина, керамика, мрамор, природный камень, гипс, полированное дерево. Эту же технологию использовали для реставрации достопримечательностей в Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, США, Канаде, Швейцарии, Португалии, Испании. 

Планируется, что в костеле выполнят следующие работы: ремонт полов, монтаж оконных конструкций, очистка поверхностей, отремонтируют системы электроснабжения, освещения и пожаротушения, установят защитные сетки. Оценочная стоимость работ – 19,5 млн грн. Деньги на восстановление костела предоставили благотворители – граждане Украины и бизнес.

Ожидается, что противоаварийные работы продлятся до конца января 2022 года, а реставрацию завершат к июню. 

Контекст:

Костел Святого Николая открыли в 1909 году. Это крупнейший в Киеве католический храм и единственное в столице здание в стиле неоготики.

Пожар в костеле Святого Николая случился вечером 3 сентября в 21.49. В Министерстве культуры сообщали, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

На восстановление костела предварительно понадобится от 75 млн грн, сообщали в Минкульте Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко говорил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства добавит государство.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету Министров с поручением безотлагательно обеспечить реставрацию здания и установку там нового органа.

Теги: Киев, пожар, Александр Ткаченко, архитектура, костел
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