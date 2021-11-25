На противоаварийные работы в костеле Святого Николая потратят более 19 млн грн, собранных бизнесом

"Только что на рабочей группе Национальный дом органной и камерной музыки определился с подрядчиком, который будет выполнять противоаварийные работы. Компания-подрядчик – ООО "Укрспецреставрация", – заявил Найем.

По его словам, подрядчик готов сделать работу за 19 378 371 грн до 31 декабря этого года.

"Согласно проектно-сметной документации, стоимость работ была определена в размере 21 909 840 грн (то есть подрядчик сделает эти работы дешевле). Вся сумма подрядчику будет уплачена из денег благотворителей. Благодарен тем, кто доверил нам контролировать этот процесс", – отметил Найем.