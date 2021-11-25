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На противоаварийные работы в костеле Святого Николая потратят более 19 млн грн, собранных бизнесом

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Ремонтные работы будет проводить ООО "Укрспецреставрация"
Ремонтные работы будет проводить ООО "Укрспецреставрация"
Фото: dsns.gov.ua

На противоаварийные работы в пострадавшем после пожара костеле Святого Николая в Киеве потратят почти 19,38 млн грн, собранных бизнесом. Об этом 25 ноября в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, который контролирует расход средств, собранных благотворителями.

"Только что на рабочей группе Национальный дом органной и камерной музыки определился с подрядчиком, который будет выполнять противоаварийные работы. Компания-подрядчик – ООО "Укрспецреставрация", – заявил Найем.

По его словам, подрядчик готов сделать работу за 19 378 371 грн до 31 декабря этого года.

"Согласно проектно-сметной документации, стоимость работ была определена в размере 21 909 840 грн (то есть подрядчик сделает эти работы дешевле). Вся сумма подрядчику будет уплачена из денег благотворителей. Благодарен тем, кто доверил нам контролировать этот процесс", – отметил Найем.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/4666096750102479

Контекст:

Пожар в костеле Святого Николая случился вечером 3 сентября в 21.49. В Министерстве культуры сообщали, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

На восстановление костела предварительно понадобится от 75 млн грн, сообщали в Минкульте Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко говорил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства добавит государство.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету Министров с поручением безотлагательно обеспечить реставрацию здания и установку там нового органа.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году. Это крупнейший в Киеве католический храм и единственное в столице здание в стиле неоготики.

Теги: Киев, пожар, бизнес, Маси Найем, костел
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