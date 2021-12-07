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Ткаченко объявил о начале противоаварийных работ в пострадавшем от пожара костеле Святого Николая

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Ремонтные работы будет проводить ООО "Укрспецреставрация"
Ремонтные работы будет проводить ООО "Укрспецреставрация"
Фото: dsns.gov.ua

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 6 декабря в Facebook сообщил о начале противоаварийных работ в костеле Святого Николая в Киеве.

"Противоаварийные работы в костеле Святого Николая выполнит ООО "Укрспецреставрация". Бюрократические процедуры, к сожалению, сместили дату начала работ. Но теперь переговорная процедура позади, так что Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком. "Укрспецреставрация" сразу приступает к выполнению работ", – сообщил министр. 

Ткаченко рассказал, что речь идет об укреплении оконных конструкций, ремонте пола, очистке здания от сажи и ее утилизации, ремонте систем отопления, электроснабжения, освещения, а также противопожарной системы, установке защитных сеток и демонтаже навесных аварийных элементов. 

"Ориентируемся, что продолжительность работ – декабрь 2021-го – январь 2022 года. Оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн. Финансирование будет происходить за счет собранных благотворительных средств на спасение костела, так же, как за донорские средства оплачивались проведение обследования после пожара и экспертиза проектно-сметной документации", – написал министр.

Он надеется, что к 1 июня в костеле завершат и реставрационные работы. 

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/4728250347242530

Контекст:

Пожар в костеле Святого Николая случился вечером 3 сентября в 21.49. В Министерстве культуры сообщали, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

На восстановление костела предварительно понадобится от 75 млн грн, сообщали в Минкульте Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко говорил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства добавит государство.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету Министров с поручением безотлагательно обеспечить реставрацию здания и установку там нового органа.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году. Это крупнейший в Киеве католический храм и единственное в столице здание в стиле неоготики.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Александр Ткаченко, ремонт, Минкульт, костел
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