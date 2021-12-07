Ткаченко объявил о начале противоаварийных работ в пострадавшем от пожара костеле Святого Николая

"Противоаварийные работы в костеле Святого Николая выполнит ООО "Укрспецреставрация". Бюрократические процедуры, к сожалению, сместили дату начала работ. Но теперь переговорная процедура позади, так что Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком. "Укрспецреставрация" сразу приступает к выполнению работ", – сообщил министр.

Ткаченко рассказал, что речь идет об укреплении оконных конструкций, ремонте пола, очистке здания от сажи и ее утилизации, ремонте систем отопления, электроснабжения, освещения, а также противопожарной системы, установке защитных сеток и демонтаже навесных аварийных элементов.

"Ориентируемся, что продолжительность работ – декабрь 2021-го – январь 2022 года. Оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн. Финансирование будет происходить за счет собранных благотворительных средств на спасение костела, так же, как за донорские средства оплачивались проведение обследования после пожара и экспертиза проектно-сметной документации", – написал министр.

Он надеется, что к 1 июня в костеле завершат и реставрационные работы.