Шмыгаль подтвердил, что поручил проработать вопрос передачи костела Святого Николая общине Римско-католической церкви

"Что касается костела Святого Николая – было мое поручение. Оно комплексное. Это не секретное распоряжение, а поручение. И там, среди других мер, был пункт, где говорилось: "министру культуры – проработать вопрос возможности передачи костела римско-католической общине". Такой вопрос будет прорабатываться, как это было и до этого тоже. Комплексно надо решать, что делать с костелом", – сказал он.

По словам главы правительства, ключевая задача – сохранить памятку архитектуры.

9 сентября издание LB.ua сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая в Киеве общине Римско-католической церкви.

С 1980 года костел Святого Николая делят верующие РКЦ и Национальный дом органной и камерной музыки.

После пожара в здании храма члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявили, что костел должен быть передан в постоянное безвозмездное пользование католической общине.

Совет церквей напомнил, что возвращение костела Святого Николая верующим предусмотрено указом президента Украины №329 от 18 августа 2020 года и распоряжением Кабмина №1203-р от 16 сентября 2020 года.