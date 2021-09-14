Шмыгаль подтвердил, что поручил проработать вопрос передачи костела Святого Николая общине Римско-католической церкви

"Что касается костела Святого Николая – было мое поручение. Оно комплексное. Это не секретное распоряжение, а поручение. И там, среди других мер, был пункт, где говорилось: "министру культуры – проработать вопрос возможности передачи костела римско-католической общине". Такой вопрос будет прорабатываться, как это было и до этого тоже. Комплексно надо решать, что делать с костелом", – сказал он.
По словам главы правительства, ключевая задача – сохранить памятку архитектуры.
9 сентября издание LB.ua сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая в Киеве общине Римско-католической церкви.
С 1980 года костел Святого Николая делят верующие РКЦ и Национальный дом органной и камерной музыки.
После пожара в здании храма члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявили, что костел должен быть передан в постоянное безвозмездное пользование католической общине.
Совет церквей напомнил, что возвращение костела Святого Николая верующим предусмотрено указом президента Украины №329 от 18 августа 2020 года и распоряжением Кабмина №1203-р от 16 сентября 2020 года.
Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания. В Министерстве культуры сообщали, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².
В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.
Причина пожара – замыкание в органе.
На восстановление костела предварительно понадобится от 75 млн грн, сообщали в Минкульте Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко говорил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства добавит государство.
Костел Святого Николая открыли в 1909 году. Это крупнейший в Киеве католический храм и единственное в столице здание в стиле неоготики.