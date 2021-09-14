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Шмыгаль подтвердил, что поручил проработать вопрос передачи костела Святого Николая общине Римско-католической церкви

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По словам главы правительства, ключевая задача сохранить памятку архитектуры
По словам главы правительства, ключевая задача – сохранить памятку архитектуры
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что поручил проработать вопрос возможной передачи костела Святого Николая в Киеве общине Римско-католической церкви. Об этом он сказал на пресс-конференции 14 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается костела Святого Николая – было мое поручение. Оно комплексное. Это не секретное распоряжение, а поручение. И там, среди других мер, был пункт, где говорилось: "министру культуры – проработать вопрос возможности передачи костела римско-католической общине". Такой вопрос будет прорабатываться, как это было и до этого тоже. Комплексно надо решать, что делать с костелом", – сказал он.

По словам главы правительства, ключевая задача – сохранить памятку архитектуры.

9 сентября издание LB.ua сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая в Киеве общине Римско-католической церкви.

С 1980 года костел Святого Николая делят верующие РКЦ и Национальный дом органной и камерной музыки.

После пожара в здании храма члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявили, что костел должен быть передан в постоянное безвозмездное пользование католической общине.

Совет церквей напомнил, что возвращение костела Святого Николая верующим предусмотрено указом президента Украины №329 от 18 августа 2020 года и распоряжением Кабмина №1203-р от 16 сентября 2020 года.

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания. В Министерстве культуры сообщали, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

Причина пожара – замыкание в органе.

На восстановление костела предварительно понадобится от 75 млн грн, сообщали в Минкульте Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко говорил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства добавит государство.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году. Это крупнейший в Киеве католический храм и единственное в столице здание в стиле неоготики.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: католики, Денис Шмыгаль, Кабмин, Министерство культуры и информационной политики, костел
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