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ПРОИСШЕСТВИЯ

Под Киевом спасатели тушат масштабный пожар на пилораме

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Площадь пожара около 1 тыс. м&sup2;
Площадь пожара – около 1 тыс. м²
Фото: dsns.gov.ua

В селе Мартусовка Киевской области возник пожар в расположенных рядом зданиях пилорамы и склада. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник около 13.26, огонь занял площадь 1 тыс. м²

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua

С огнем борются 25 человек, из которых 15 – сотрудники ГСЧС, при помощи восьми единиц техники.

Теги: пожар, ГСЧС, Киевская область, спасатели
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