Во Львове горел поезд "Киев – Ужгород"

В результате пожара никто не пострадал Фото: lv.dsns.gov.ua

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия вагон был отцеплен от поезда и стоял отдельно, из окон выбивался дым. Проводник уже вывел находившегося в вагоне пассажира", – говорится в сообщении.

Вагон отцепили и переместили на запасной путь.

Пожар в отцепленном вагоне тушили 22 спасателя при помощи трех единиц спецтехники. Пожар погасили в 5.03. Огонь уничтожил электрощитовую и служебное помещение проводников. Причины возгорания выясняют правоохранители.

В результате пожара никто не пострадал.