На западе Украины задерживаются пять поездов из-за пожара и аварии

Водитель BMW не справился с управлением, въехал в здание на железнодорожном переезде и опрокинулся, сообщили в полиции Фото: if.npu.gov.ua

"Отстают от графика на 2.45 часа поезд №96 "Киев – Рахов", на более чем 1.30 часа №125 "Рахов – Николаев", №15 "Харьков – Рахов" и №7/8 "Киев – Черновцы" и на 40 минут поезд № 701 "Черновцы – Львов", – говорится в сообщении.

Указано, что эти задержки связаны с ликвидацией последствий возгорания локомотива грузового поезда на перегоне Бурштын – Букачевцы. В результате инцидента никто не пострадал.

"Также на движение поездов повлияло ДТП, которое произошло в ночь на 21 декабря на переезде вблизи станции Ивано-Франковск. Водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с переездным ограждением", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что непогода на движение поездов не повлияла.

Региональная полиция уточнила, что ночью в Ивано-Франковске водитель автомобиля BMW 320 не справился с управлением, въехал в здание на железнодорожном переезде и опрокинулся. В результате аварии в лечебном заведении скончался пассажир – 24-летний гражданин Азербайджана. Еще два человека, 26-летний водитель и 21-летняя пассажирка, получили травмы.

В полиции отметили, что водитель был нетрезв. Его задержали.