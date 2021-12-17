Ситуация с грузоперевозками в "Укрзалізниці" продолжает ухудшаться, вагоны едут уже на двое суток дольше – эксперт

Инициатива списывать вагоны по возрасту, которую продвигает Министерство инфраструктуры, только усугубит ситуацию на рынке логистики, считают в Федерации работодателей и транспорта Украины Фото: depositphotos.com

"Оборачиваемость вагонов продолжает ухудшаться. Если говорить об оборачиваемости полувагонов (это наиболее используемый подвижной состав), то она уже достигла практически восьми суток. И, начиная с июня месяца, она каждый месяц растет. В июне, напомню, было шесть суток. То есть ухудшение составляет уже 25%", – рассказал Гусак.

Ухудшение оборачиваемости вагонов на четверть означает, что для перевозки грузов необходимо на четверть больше вагонов, а затраты на логистику возрастают практически на столько же, из-за чего отправители несут убытки, объяснил эксперт.

"За вагоны надо платить. И, как правило, платят за них посуточно. Плюс, поскольку из-за этого возникает определенный дефицит вагонов на определенных спотовых рынках, резко возрастает цена вагона", – сказал он.

По словам Гусака, некоторые грузоотправители из-за такой ситуации на железной дороге вообще не могут перевезти свою продукцию.

"Те, кому срочно потребовалось что-то перевезти, сталкиваются с большими проблемами. И то ли с невозможностью вообще получить вагоны, то ли с резким удорожанием", – объяснил гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины.

Он убежден, что инициатива списывать вагоны по возрасту, которую продвигает Министерство инфраструктуры, только усугубит ситуацию на рынке логистики.

"Это коснется всех направлений. Поэтому Минюст подчеркнул, что данный приказ должен быть согласован с общим представительским органом работодателей и общим представительским органом профсоюзов. Там подавались компромиссные предложения. И мы рассчитываем, что наконец-то эти компромиссные предложения будут услышаны", – подытожил Гусак.