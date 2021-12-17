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Ситуация с грузоперевозками в "Укрзалізниці" продолжает ухудшаться, вагоны едут уже на двое суток дольше – эксперт

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Инициатива списывать вагоны по возрасту, которую продвигает Министерство инфраструктуры, только усугубит ситуацию на рынке логистики, считают в Федерации работодателей и транспорта Украины
Инициатива списывать вагоны по возрасту, которую продвигает Министерство инфраструктуры, только усугубит ситуацию на рынке логистики, считают в Федерации работодателей и транспорта Украины
Фото: depositphotos.com

Ситуация с перевозками железной дорогой значительно ухудшилась, оборачиваемость вагонов выросла на четверть, а отправители сталкиваются с дефицитом вагонов. Об этом в распространенном 17 декабря комментарии для СМИ рассказал гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак.

"Оборачиваемость вагонов продолжает ухудшаться. Если говорить об оборачиваемости полувагонов (это наиболее используемый подвижной состав), то она уже достигла практически восьми суток. И, начиная с июня месяца, она каждый месяц растет. В июне, напомню, было шесть суток. То есть ухудшение составляет уже 25%", – рассказал Гусак.

Ухудшение оборачиваемости вагонов на четверть означает, что для перевозки грузов необходимо на четверть больше вагонов, а затраты на логистику возрастают практически на столько же, из-за чего отправители несут убытки, объяснил эксперт.

"За вагоны надо платить. И, как правило, платят за них посуточно. Плюс, поскольку из-за этого возникает определенный дефицит вагонов на определенных спотовых рынках, резко возрастает цена вагона", – сказал он.

По словам Гусака, некоторые грузоотправители из-за такой ситуации на железной дороге вообще не могут перевезти свою продукцию.

"Те, кому срочно потребовалось что-то перевезти, сталкиваются с большими проблемами. И то ли с невозможностью вообще получить вагоны, то ли с резким удорожанием", – объяснил гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины.

Он убежден, что инициатива списывать вагоны по возрасту, которую продвигает Министерство инфраструктуры, только усугубит ситуацию на рынке логистики.

"Это коснется всех направлений. Поэтому Минюст подчеркнул, что данный приказ должен быть согласован с общим представительским органом работодателей и общим представительским органом профсоюзов. Там подавались компромиссные предложения. И мы рассчитываем, что наконец-то эти компромиссные предложения будут услышаны", – подытожил Гусак.

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины заявлял, что "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что если "Укрзалізниця" будет списывать вагоны в зависимости от срока эксплуатации, то это спровоцирует на рынке дефицит вагонов, а цены на продукцию для конечных потребителей вырастут.

Против списания вагонов выступили более 200 украинских компаний и ассоциаций: они подписали "Антимеморандум" и призвали власти не допустить списания вагонов. Из-за этого проекта бизнес и "Укрзалізниця", потеряют миллиарды, считают подписанты, а заработают несколько человек – владельцы вагоностроительных заводов, писало "РБК-Украина".

Теги: транспорт, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, цены, железная дорога, Минюст, вагоны, перевозки, инфраструктура, грузоперевозки, Владимир Гусак
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