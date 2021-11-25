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Списание грузовых вагонов по возрасту загоняет "Укрзалізницю" в миллиардные долги и создает транспортный коллапс – эксперт

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Михаил Соколов: Или в МИУ решили отказаться от наших еврообязательств, или нам предлагают за государственные средства создать огромный парк новых вагонов, которые практически сразу будут приватизированы
Михаил Соколов: Или в МИУ решили отказаться от наших еврообязательств, или нам предлагают за государственные средства создать огромный парк новых вагонов, которые практически сразу будут приватизированы
Фото: latifundist.com

Проект Министерства инфраструктуры по ограничению эксплуатации грузовых вагонов по возрасту вымывает средства из реального сектора экономики, загоняет "Укрзалізницю" в многомиллиардные долги и нарушает европейские обязательства Украины, поэтому не может быть принят в нынешней редакции. Об этом написал 19 ноября заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов в своей колонке для "Экономической правды".

Он отметил, что парк грузовых вагонов нужно обновлять, но для этого следует воспользоваться мировым опытом: в США и странах ЕС контролируют техническое состояние вагонов, а списывают их тогда, когда надлежащий ремонт становится технически невозможным или финансово нецелесообразным.

По его убеждению, у "Укрзалізниці" есть другие неотложные проблемы, решение которых требует финансирования, и прежде всего это состояние железнодорожных путей. По информации "Укрзалізниці", в капитальном ремонте нуждается 25% главных железнодорожных путей, а в реконструкции – еще 10%. Однако к сентябрю отремонтировали и реконструировали менее 1% от общей длины главных путей. Также на 96% изношен локомотивный парк, но денег на его обновление у компании нет.

"Экономическое состояние "Укрзалізниці" ужасное. За первое полугодие 2021 года ее убыток составил 1,4 млрд грн, накопленный убыток достиг 51 млрд грн, а объем привлеченных кредитов – 34,8 млрд грн", – написал эксперт.

Если покупать новые вагоны за счет кредитов под 12% годовых, как это предлагает "Укрзалізниця", это обойдется в 3 млрд убытков ежегодно, посчитал Соколов.

"Такая сделка принесет "Укрзалізниці" минимум 6% ущерба от суммы привлеченных средств. При размере кредита в 50 млрд грн – это 3 млрд грн в год. О ремонте путей и покупке новых локомотивов придется забыть надолго – как минимум пока государство не погасит долги "Укрзалізниці" за счет всех украинцев. А это означает еще один неизбежный кризис из-за аварийного состояния путей и локомотивов", – подчеркнул Соколов.

Он напомнил, что у Украины есть обязательства, взятые в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС: согласно им, "Укрзалізницю" должны разделить на оператора инфраструктуры, который останется государственным, и операторов перевозок, которые должны быть частными.

"Или в МИУ решили отказаться от наших еврообязательств, или нам предлагают за государственные средства создать огромный парк новых вагонов, которые практически сразу будут приватизированы. А кто на этом обогатится – это вопрос, ответа на который пока нет", – заявил эксперт.

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что если "Укрзалізниця" будет списывать вагоны в зависимости от срока эксплуатации, то это спровоцирует на рынке дефицит вагонов, а цены на продукцию для конечных потребителей вырастут.

Теги: транспорт, экономика, Министерство инфраструктуры, ремонт, кредиты, вагоны, финансы, инфраструктура, Михаил Соколов, обновление
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