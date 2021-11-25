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Нардеп Бондарев: Потеря "Укрзалізницею" подвижного состава – это открытая угроза государственному предприятию

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8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста
8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста
Фото: unn.com.ua

Списание грузовых вагонов по возрасту приведет к тому, что "Укрзалізниця" потеряет свою долю на рынке грузовых вагонов в пользу частных операторов подвижного состава, заявил народный депутат от "Батьківщини", член временной следственной комиссии Верховной Рады по "Укрзалізниці" Константин Бондарев, пишет "Обозреватель". Об этом политик написал в обращении к главе парламенсткой временной следственной комиссии по "Укрзалізниці", нардепу от "Слуги народа" Юлии Гришиной.

Бондарев убежден, что проект приказа Министерства инфраструктуры об ограничении эксплуатации грузовых вагонов по нормативному возрасту не может быть поддержан. По данным политика, в результате принятия такого документа к 2031 году "Укрзалізниця" должна будет списать более 50 тыс. вагонов –  это 62% парка предприятия, в том числе все 100% вагонов-зерновозов. Чтобы компенсировать такое количество вагонов, нужно потратить около 75 млрд грн. При этом своих денег у компании на это нет, а кредитов она уже привлекла значительное количество, подчеркнул нардеп.  

"Потеря "Укрзалізницею" подвижного состава – это открытая угроза государственному предприятию, что будет иметь серьезные последствия и нанесет колоссальный ущерб предприятию", – заявил Бондарев.

Он сообщил, что на сегодня по более чем трети железнодорожных путей пропущены сроки реконструкции и капитального ремонта, износ локомотивов превышает 95%. Политик считает, что "Укрзалізниця" должна направить инвестиции на это, а не на закупку вагонов.

"Принудительное и откровенно диверсионное списание грузовых вагонов приведет к тому, что "Укрзалізниця" потеряет основные средства – вагоны, которые сейчас приносят ей доходы. А соответственно – свою долю на рынке грузовых вагонов в пользу частных операторов подвижного состава", – подчеркнул нардеп.

Бондарев отметил, что бизнес обеспокоен планами МИУ. 

"Уже более 200 компаний (представители аграрных, коксохимических, угледобывающих, предприятий, металлургических и горно-обогатительных комбинатов, производителей строительных материалов и операторов подвижного состава) подписали "Антимеморандум" против ограничения сроков эксплуатации грузовых вагонов и договорились о сотрудничестве для недопущения создания кризиса на рынке вагонов в Украине", – заявил он.

По мнению народного депутата, нужно контролировать плановые ремонты вагонов, а не списывать их по возрасту, так как такой практики нет ни в США, ни в ЕС, где смотрят не на дату производства, а на фактическое техническое состояние. 

"Из-за бесконтрольности отрасль по ремонту вагонов пронизана коррупцией (когда дешевле заплатить инспектору, чем качественно ремонтировать вагон). Это приводит к тому, что в сети "Укрзалізниця" эксплуатируется немало вагонов, которым место только в ремонтном депо", – отметил Бондарев.

Он призвал главу ВСК на следующем заседании комиссии включить в повестку дня вопрос о негативном влиянии на "Укрзалізницю" проекта приказа Мининфраструктуры, отмечает "Обозреватель".

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что если "Укрзалізниця" будет списывать вагоны в зависимости от срока эксплуатации, то это спровоцирует на рынке дефицит вагонов, а цены на продукцию для конечных потребителей вырастут.

Теги: транспорт, инвестиции, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, ремонт, вагоны, ограничения, Мининфраструктуры, инфраструктура, Константин Бондарев
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