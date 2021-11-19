Кубраков сообщил, что в ближайшее время подпишет приказ о списании изношенных грузовых вагонов

Александр Кубраков: Через несколько лет мы увидим тысячи и тысячи новых грузовых вагонов, полувагонов на наших железных дорогах Фото: Олександр Кубраков / Facebook

"Я могу успокоить, что приказ будет подписан. Максимум неделя-две… Я думаю, что не будет проблем с этим вопросом", – отметил Кубраков.

Министр добавил, что отдельные крупные грузоперевозчики подают иски, чтобы сорвать вступление приказа в силу.

"Даже если какие-то отдельные игроки рынка захотят его остановить через какие-то там судебные иски, я не думаю, что это проблема. Есть механизм противодействия этому. Но я все-таки настроен [оптимистично] и понимаю, что большинство игроков рынка должны быть адекватными", – заявил глава министерства.

По его словам, соседние страны вывели из эксплуатации старые вагоны, которые украинские грузоперевозчики дешево купили, привезли в страну и начали использовать.

"Все страны вокруг нас это сделали, у кого мощные железные дороги. Везде почти новый подвижной состав и исключительно мы, украинские железные дороги, получили весь этот металлолом к себе, позволили это сделать ранее, завезти сюда весь этот хлам. А сейчас он ездит по нашим железным дорогам и уничтожает нашу инфраструктуру", – отметил Кубраков.

Он рассчитывает на то, что грузоперевозчики и вагоностроители подпишут с министерством совместный меморандум по обновлению парка вагонов.

"Мы не будем никого физически заставлять его подписывать. Но я считаю, что нормальный адекватный бизнес, производители, участники рынка – они должны участвовать и подписать этот меморандум. За несколько лет мы увидим тысячи и тысячи новых грузовых вагонов, полувагонов на наших железных дорогах", – заявил министр инфраструктуры.