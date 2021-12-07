Железная дорога должна замещать грузовые вагоны поэтапно, а не устраивая дефицит и коллапс на рынке – эксперт

"Подвижной состав – его надо, безусловно, обновлять. Потому что это безопасность – раз. Два – обновление состава – это сохранение наших транспортных магистралей, где рельсы проложены. И когда они выходят из строя, вагон сам за собой может повредить другие вагоны, может повредить транспортную колею, эти рельсы", – отметил эксперт.
Гужва подчеркнул, что замена списанных вагонов на новые должна проходить поэтапно, так как списание десятков тысяч вагонов из-за их возраста, как это предлагает сделать Мининфраструктуры, может спровоцировать дефицит на рынке перевозок.
"Речь может идти о поэтапном снятии с эксплуатации и замещении на новые. То есть те вагоны, которые пригодны, но их нужно ремонтировать – ремонтировать. А те, которые уже полностью непригодны, – списывать и вводить новые. Вот такая поэтапная эволюция должна произойти", – рассказал Гужва.
8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.
Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что если "Укрзалізниця" будет списывать вагоны в зависимости от срока эксплуатации, то это спровоцирует на рынке дефицит вагонов, а цены на продукцию для конечных потребителей вырастут.
Против списания вагонов выступили более 200 украинских компаний и ассоциаций: они подписали "Антимеморандум" и призвали власти не допустить списания вагонов. Из-за этого проекта бизнес и "Укрзалізниця", потеряют миллиарды, считают подписанты, а заработают несколько человек – владельцы вагоностроительных заводов, писало "РБК-Украина".