Железная дорога должна замещать грузовые вагоны поэтапно, а не устраивая дефицит и коллапс на рынке – эксперт

"Подвижной состав – его надо, безусловно, обновлять. Потому что это безопасность – раз. Два – обновление состава – это сохранение наших транспортных магистралей, где рельсы проложены. И когда они выходят из строя, вагон сам за собой может повредить другие вагоны, может повредить транспортную колею, эти рельсы", – отметил эксперт.

Гужва подчеркнул, что замена списанных вагонов на новые должна проходить поэтапно, так как списание десятков тысяч вагонов из-за их возраста, как это предлагает сделать Мининфраструктуры, может спровоцировать дефицит на рынке перевозок.

"Речь может идти о поэтапном снятии с эксплуатации и замещении на новые. То есть те вагоны, которые пригодны, но их нужно ремонтировать – ремонтировать. А те, которые уже полностью непригодны, – списывать и вводить новые. Вот такая поэтапная эволюция должна произойти", – рассказал Гужва.