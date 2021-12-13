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Начал курсировать поезд "Мариуполь – Рахов". Это самый длинный железнодорожный маршрут в Украине

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Поезд проезжает 1806 км и соединяет семь областей Украины
Поезд проезжает 1806 км и соединяет семь областей Украины
Фото: Укрзалізниця / Telegram

13 декабря в первый рейс отправился поезд № 5/6 "Мариуполь – Рахов", он проезжает самый длинный железнодорожный маршрут в Украине – 1806 км и соединяет семь областей. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

В составе поезда 10 новых вагонов Крюковского вагоностроительного завода. В поезде есть плацкартные вагоны, купе и люкс.

Состав курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе страны, подчеркнули в релизе.

"Этот поезд охватывает почти всю страну и позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины", – сказал член правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.

Вагоны поезда "Мариуполь – Рахов" оборудованы пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, системами видеонаблюдения в зонах совместного пользования, системой современного кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами, а также сигнализацией в каждом купе.

В поезде улучшенное освещение – в купе установлен пульт регулировки освещения с четырьмя режимами, а также индикатор занятости гардеробной и кнопка вызова проводника.

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Теги: Украина, Укрзалізниця, Мариуполь, железная дорога, маршрут, вагоны, Рахов, поезд, пассажиры
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