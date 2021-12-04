"Укрзалізниця" разрешила заказывать групповые билеты на поезда онлайн

"Ранее, чтобы оформить групповую перевозку, пассажирам нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов – сначала, чтобы заполнить вручную заявление и предварительно зарезервировать вагон, затем для того, чтобы оплатить услугу. С 3 декабря оформить заявку и оплатить бронирование можно дистанционно на портале, получив просчет и оплатив его по реквизитам. Кассу вокзала необходимо будет посетить только на финальном этапе получения билетов и уплаты их полной стоимости. В перспективе и этот этап будет переведен в удаленный формат", – говорится в сообщении.

В компании сообщили, что продолжается разработка еще ряда услуг, которые можно заказать онлайн: поиск забытых вещей, заказ вокзального помощника для маломобильных пассажиров, заказ специального вагона для перевозки людей с инвалидностью, а также заказ вагона-автомобилевоза и вагона-салона. Завершить работу над их запуском планируют до конца января 2022 года.

"Кроме того, "Укрзалізниця" сделала заказ групповых перевозок дешевле: с 10 декабря стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек составит 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с лиц в возрасте до 18 лет. Таким образом, "Укрзалізниця" значительно снизит стоимость этой услуги для пассажиров, ведь раньше цена резервирования мест при групповых заказах составляла 80 гривен для взрослых пассажиров и 40 гривен для детей независимо от размера группы", – добавили в пресс-службе.