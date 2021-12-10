В Украине с начала года в результате пожаров погибло более 1,5 тыс. человек – ГСЧС

Об этом 10 декабря во время брифинга рассказал начальник отдела профилактической работы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Чекрыгин, написала пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ГСЧС назвали основные причины пожаров:

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления;

неосторожное обращение с огнем.

По словам Чекрыгина, чаще всего возгорания в жилье возникают из-за перегрузки электросети, использования удлинителей, в частности самодельных, а также недосмотра за печным отоплением.

"Очень часто пожары в частном секторе возникают именно из-за того, что печи вовремя не обслуживаются и не очищаются", – сказал представитель ГСЧС.

Он посоветовал каждой украинской семье завести огнетушитель.