Полиция задержала арендатора базы отдыха в Винницкой области, где во время пожара погибла девушка

Во время пожара было эвакуировано 60 человек, 54 из них – дети Фото: vn.npu.gov.ua

Арендатор находится в изоляторе временного содержания.

Следствие готовит материалы для сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. За нарушение требований пожарной безопасности арендатору грозит до восьми лет лишения свободы.

Во время пожара погибла 21-летняя уроженка Крыма, которая в последнее время жила и работала на территории комплекса "Батерфляй". Об этом сообщило Общественное.

"Она выпрыгнула из окна на шестом этаже, спасаясь от пожара. От полученных травм она скончалась на месте", – сказала журналистам пресс-секретарь Нацполиции региона Анна Олийнык.

Обещественное узнало, что состояние двух пострадавших во время пожара, тяжелое. Они находятся в реанимации Винницкой больницы скорой помощи.

"Состояние мужчины крайне тяжелое, он прооперирован, находится в реанимационном отделении, на искусственной вентиляции легких. У женщины состояние стабильно тяжелое, у нее повреждение лица, черепно-мозговая травма и до 40% процентов ожогов первой–второй степени. Угрозы жизни нет, – рассказал директор больницы Богдан Трохименко.