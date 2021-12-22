В Винницкой области загорелся отель, есть погибший и пострадавшие – ГСЧС

"В 2.55 в селе Селище Винницкого района в шестиэтажном здании отеля возник пожар. В 5.09 пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй" локализован на площади 900 м². В 5.26 – ликвидирован. Один человек погиб, два человека травмированы", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что до прибытия их подразделений были эвакуированы 56 человек, из которых 53 – дети 2006–2016 года рождения.

На сайте загородного комплекса указано, что он находится в селе Садовое и состоит из отеля и ресторанов. Стоимость проживания – от 850 грн в сутки.