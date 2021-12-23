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В Харьковской области столкнулись три автомобиля. Пострадали четыре человека – ГСЧС

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В результате ДТП погиб пассажир Ford Fusion, который находился на переднем сидении авто
В результате ДТП погиб пассажир Ford Fusion, который находился на переднем сидении авто
Фото: kh.dsns.gov.ua

Утром 23 декабря в Харьковской области на трассе Харьков – Волчанск между селами Кутузовка и Михайловка произошло ДТП. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла около 8.00. Столкнулись три автомобиля: Ford Fusion, Volkswagen Touareg и "Нива".

"В результате столкновения пассажир легковушки Ford погиб сразу, его тело оказалось зажатым изуродованными конструкциями авто. Еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести", – отметили спасатели.

Водителя Volkswagen, а также водителя и пассажиров Ford госпитализировали.

Погиб 55-летний пассажир Ford Fusion, который находился на переднем сидении авто. Медики после ДТП осмотрели шестерых мужчин в возрасте от 29 до 60 лет, рассказал Общественному директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

"Двух пассажиров Ford и водителя Volkswagen с многочисленными травмами доставили в больницу неотложной помощи, еще один пассажир Ford с изолированной травмой – в областной клинической травматологической больнице", — сказал Забашта.

60-летний водитель "Нивы" в результате ДТП не пострадал.

Теги: ДТП, автомобили, ГСЧС, Харьковская область, больница, спасатели, пострадавшие, столкновение, пассажиры, травмы
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