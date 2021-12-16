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В суд направлено дело против патрульного, обвиняемого в смертельном ДТП – ГБР

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Обвинительный акт направили в суд
Обвинительный акт направили в суд
Фото: depositphotos.com

Следствие в отношении патрульного полицейского Закарпатской области, обвиняемого в совершении ДТП, завершено. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований 16 декабря.

"Ночью 11 июня 2020 года правоохранитель с друзьями поехал из Ужгорода в Киев, чтобы приобрести новый автомобиль. В полдень на следующий день, без отдыха более суток, он пересел на новый автомобиль и отправился обратно в Ужгород, хотя достоверно знал, что управлять автомобилем в состоянии усталости запрещено. Ночью во время дождя и плохой видимости дороги патрульный для обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом", – говорится в сообщении.

От полученных травм водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте.

Патрульному выдвинули обвинения по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек). Он находится под домашним арестом, также у него временно изъяли водительские права.

"Родственниками погибших заявлен гражданский иск на сумму 1,188 млн грн, который вместе с обвинительным актом направлен в суд", – говорится в сообщении.

Правоохранителю грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортом на срок до трех лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ДТП, патрульная полиция, Государственное бюро расследований, суд, ГБР
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