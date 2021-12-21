В результате ДТП в Волынской области пострадали трое детей, они в реанимации

"Около 19.00 на автодороге близ села Верба Владимир-Волынского района Mitsubishi Pajero врезался в Volkswagen Transporter T5. В результате ДТП пострадали 45-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero и четверо его пассажиров, среди которых дети 11, 14 и 16 лет", – говорится в сообщении.

Также пострадали водитель Volkswagen Transporter T5 и двое его пассажиров. Все пострадавшие, кроме водителя Mitsubishi Pajero, были госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Общественное со ссылкой на медицинского директора по информационно-аналитической работе областной детской больницы Татьяну Жураковскую сообщило, что трое пострадавших детей – в реанимации.

Руководитель диспетчерской службы экстренной медпомощи Станислав Линик рассказал Общественному, что всего в аварии пострадали семь человек, у них переломы, ушибы разных степеней, закрытые черепно-мозговые травмы.