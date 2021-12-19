В Черниговской области депутат сбил насмерть велосипедиста и пытался уехать с места ДТП – полиция

Велосипедист скончался по дороге в больницу Фото: cn.npu.gov.ua

"После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу", – рассказали правоохранители.

За рулем автомобиля, по данным НПУ, был 54-летний депутат городского совета, его задержали.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Сайт "Чеline" написал, что сбил велосипедиста депутат Бахмачского городского совета от партии "Родной дом" Виктор Мищук. Раньше он возглавлял Бахмачскую районную государственную администрацию.

"По свидетельству очевидцев, Мищук был пьян за рулем и сейчас отказывается от прохождения экспертизы на содержание алкоголя в крови", – отметили журналисты.

По их информации, Мищук уже нарушал правила дорожного движения.