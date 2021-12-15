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15 декабря, 2021
 
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Жена Анатолия Анатолича о ДТП на Оболони: Были шокированы поступком водителя, который сбежал

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Жена Анатолия Антолича: Один миг может изменить все
Жена Анатолия Антолича: Один миг может изменить все
Фото: yulattt / Instagram

Супруга украинского ведущего Анатолия Анатолича, основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika Юлия Бойко ночью 15 декабря на своей странице в Instagram прокомментировала аварию, в которую попала вечером 14 декабря на Оболони.

"Один миг может изменить все. Давайте ценить каждый день и беречь все, что мы имеем сейчас", – написала она. 

В комментариях супруга ведущего добавила, что испугалась.

"Были шокированы поступком водителя-виновника, который сбежал", – написала супруга ведущего.

Контекст:

Вечерок 14 декабря ведущий Анатолий Анатолич сообщил, что его жена попала в аварию на Оболони (Киев) – в ее машину врезался другой автомобиль.

По словам ведущего, второй участник ДТП сразу же покинул место происшествия, но вскоре его обнаружила полиция. В результате аварии у машины, на которой ехала супруга ведущего, были повреждены фара и бампер.

Теги: ДТП, телеведущий, Анатолий Анатолич
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