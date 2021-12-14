"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони

Видео Анатолия Антолича продублированы на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram.
По словам ведущего, в машину, за рулем которой находилась его супруга, въехал другой автомобиль. Шоумен отметил, что водитель скрылся с места ДТП.
"Мужик на Cayenne врезался, вышел, увидел и сбежал. Запомнили только номер: 0080. Подонок: пьяный на такой скорости вылетел", – сперва заявил на камеру Анатолий Анатолич.
Спустя время он уточнил, что полиция задержала водителя и проверила его на содержание алкоголя в крови, не обнаружив признаков алкогольного опьянения.
"Юла не виновата в этой аварии, пьяных нет. Просто невнимательность, – заявил он. – Полиции респект за классную работу, быстро среагировали".
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Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.
В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".
Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.
Анатолий Анатолич женился в 2010-м. Его супругой стала Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил. За неделю до родов ведущий подарил супруге белый внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen.