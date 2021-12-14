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14 декабря, 2021
 
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"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони

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Анатолий Анатолич: Юла не виновата в этой аварии
Анатолий Анатолич: Юла не виновата в этой аварии
Фото: Анатолій Антоліч / Facebook

Супруга украинского ведущего Анатолия Антолича Юлия Бойко попала в аварию на Оболони. Об этом вечером 14 декабря в Instagram Stories сообщил сам ведущий, записав серию роликов с места проиcшествия. Анатолий Антолич отметил, что в результате аварии были повреждены фара и бампер.

Видео Анатолия Антолича продублированы на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram.

По словам ведущего, в машину, за рулем которой находилась его супруга, въехал другой автомобиль. Шоумен отметил, что водитель скрылся с места ДТП.

"Мужик на Cayenne врезался, вышел, увидел и сбежал. Запомнили только номер: 0080. Подонок: пьяный на такой скорости вылетел", – сперва заявил на камеру Анатолий Анатолич.

Спустя время он уточнил, что полиция задержала водителя и проверила его на содержание алкоголя в крови, не обнаружив признаков алкогольного опьянения.

"Юла не виновата в этой аварии, пьяных нет. Просто невнимательность, – заявил он. – Полиции респект за классную работу, быстро среагировали". 

Контекст:

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женился в 2010-м. Его супругой стала Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил. За неделю до родов ведущий подарил супруге белый внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen.

Теги: Киев, ДТП, авария, Анатолий Анатолич
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