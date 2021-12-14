"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони

Анатолий Анатолич: Юла не виновата в этой аварии Фото: Анатолій Антоліч / Facebook

Видео Анатолия Антолича продублированы на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram.

По словам ведущего, в машину, за рулем которой находилась его супруга, въехал другой автомобиль. Шоумен отметил, что водитель скрылся с места ДТП.

"Мужик на Cayenne врезался, вышел, увидел и сбежал. Запомнили только номер: 0080. Подонок: пьяный на такой скорости вылетел", – сперва заявил на камеру Анатолий Анатолич.

Спустя время он уточнил, что полиция задержала водителя и проверила его на содержание алкоголя в крови, не обнаружив признаков алкогольного опьянения.

"Юла не виновата в этой аварии, пьяных нет. Просто невнимательность, – заявил он. – Полиции респект за классную работу, быстро среагировали".

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