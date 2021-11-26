Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2021
 
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Андре Тан: Я попал в аварию в горах, куда летал с подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю

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Андре Тан: Своей смерти я не боюсь
Андре Тан: Своей смерти я не боюсь
Фото: andre_tan_official / Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан уже трижды оказывался на грани жизни и смерти. Об этом он написал 26 ноября в Instagram, заявив, что не боится умереть.

"Своей смерти я не боюсь, потому что переживал эти ощущения  несколько раз. Первый раз пережил сразу после рождения – врачи меня откачивали кислородной подушкой. Еще не открыв глаза, чтобы увидеть жизнь, я уже успел заглянуть за кулисы смерти. Второй раз я попал в страшнейшую аварию в горах Америки – в Аспене, куда летал со своей подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю – абсолютно все было белым. Тогда я не понимал, что это сработавшая подушка безопасности, а сама машина висела над обрывом после того, как в нас въехал грузовик", – написал дизайнер.

Он уточнил, что авария произошла 11 января, но не назвал год.

"Третий раз был во время приема аяуаски, год назад. Но тогда это было больше духовное перерождение, чем смерть. Кстати, это тоже было в январе. Какой-то смертный месяц, – сообщил Андре Тан. – Но смерти я не боюсь также по еще одной причине. Если сегодня вечером мне суждено умереть, я скажу себе: "Да, это была классная жизнь!" А значит, и умереть не так уж страшно".

Контекст:

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan появилась в 2000 году. Дизайнер создает женскую одежду, а также модели для детей.

Андре Тан разведен. Его бывшая жена – дизайнер Алина Харечко. У экс-супругов есть общая дочь София (2015). 

Теги: смерть, Андре Тан, дизайнер
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