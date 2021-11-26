Андре Тан: Я попал в аварию в горах, куда летал с подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю

"Своей смерти я не боюсь, потому что переживал эти ощущения несколько раз. Первый раз пережил сразу после рождения – врачи меня откачивали кислородной подушкой. Еще не открыв глаза, чтобы увидеть жизнь, я уже успел заглянуть за кулисы смерти. Второй раз я попал в страшнейшую аварию в горах Америки – в Аспене, куда летал со своей подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю – абсолютно все было белым. Тогда я не понимал, что это сработавшая подушка безопасности, а сама машина висела над обрывом после того, как в нас въехал грузовик", – написал дизайнер.

Он уточнил, что авария произошла 11 января, но не назвал год.

"Третий раз был во время приема аяуаски, год назад. Но тогда это было больше духовное перерождение, чем смерть. Кстати, это тоже было в январе. Какой-то смертный месяц, – сообщил Андре Тан. – Но смерти я не боюсь также по еще одной причине. Если сегодня вечером мне суждено умереть, я скажу себе: "Да, это была классная жизнь!" А значит, и умереть не так уж страшно".

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